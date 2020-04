Coronavirus in Ungaria: Organizare militara și 1.380 de euro bonus pentru medici

Un bonus de 500.000 de forinţi (1.380 euro) a anunţat, vineri, premierul ungar Viktor Orban, pentru cadrele medicale din Ungaria, în intervenţia sa săptămânală la postul Radio Kossuth, transmite MTI, preluată de agerpress.ro. Orban a adăugat că este obligatoriu pentru întregul personal medical să fie subordonat unui comandament central în caz de urgenţă de sănătate. The post Coronavirus în Ungaria: Organizare militară și 1.380 de euro bonus pentru medici appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.