Coronavirus: Inca 16 decese, inregistrate in Romania. Bilantul a ajuns la 498

Încă 16 decese provocate de coronavirus au fost înregistrate în RomâniaAstfel, bilanțul a ajuns la 498.Data internării: 04.04.2020, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase V. Babeș Bucuresti, sectia ATIData recoltării: 27.03.2020Data confirmării: 27.03.2020Face parte din focarul de la Clinica de dializăData decesului: 20.04.2020Comorbiditati: boala cardiovasculara, DZ tip II, boala renala cronica - pacienta dializata, cataracta, obezitateData internarii: 15.04.2020 –Spital Rosiorii de VedeTransferat în aceeasi zi la Spitalul Victor Babeș Bucuresti în Sectia de ATIData recoltare: 15.04.2020Data rezultat: 15.04.2020Data deces: 20.04.2020Comorbiditati: boala cardiovasculara, DZ tip II– Cămin de bătrâniData debut: 17.04.2020Data internarii: 17.04.2020 – Spitalul de Boli Infecțioase GalațiData recoltare: 11.04.2020 – rezultat negativ, apoi recoltat pe 17.04.2020 cu rezultat pozitiv în data de 20.04.2020Data deces: 21.04.2020Comorbiditati: boala renala cronică, adenom de prostate, anemie feripriva, jud. Galati Cămin BătrâniData internarii: 11.04.2020 – Spital CFR GalațiData recoltare: 5.04.2020Data rezultat: 8.04.2020Data deces: 21.04.2020Comorbiditati: afectare cardiaca multipla, dementaCămin de bătrâniData internării: 09-10.04.2020 sectia Medicală II a Spitalului Județean de Urgență GalațiTransferat apoi la Spitalul CFR GalațiData recoltare: 08.04.2020 si 16.04.2020Data rezultat: 08.04.2020 si 16.04.2020Data deces: 21.04.2020Comorbiditati: Sechele AVC, dementa mixta, boala renala cronicaData internarii: 10.04.2020 – SJU Ilfov – cu Infecție Acută a Căilor Respiratorii Superioare, test rapid Covid negativ, externat la domiciliu cu tratament. Pe 13.04.2020 se interneaza în Spitalul Universitar de Urgență București – intubat, transferat pe 14.04.2020 la Spitalul Colentina in ATIData recoltare: 13.04.2020Data rezultat: 14.04.2020Data deces: 20.04.2020Comorbiditati: Sechele AVC, obezitate, HTA, DZData internarii: 18.04.2020 – Spital Municipal Roman in ATIData recoltare: 19.04.2020Data rezultat: 19.04.2020Transferat la Spitalul Județean Piatra NeamțData deces: 20.04.2020Istoric: 08-13.04.2020 a fost internat în Spitalul Orasenesc Tg Neamt pentru afectarea hepatica; in Sectia unde a fost internat a existat un caz pozitiv Covid 19 (posibila expunere)Comorbiditati: ciroza hepatica virus B, encefalopatie hepaticaData internarii: 11.04.2020 – Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț – ATI cu insuficiență respiratorie acutăIstoric de internare 08-23.03.2020 în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț- Secția medicală pentru boală pulmonară interstițială, cardiopatie ischiemica. În secșie a existat un focar Covid 10. Test recoltat în 25.03.2020 cu rezultat negativ; externată în data de 29.03.2020Data debut: 09.04.2020 – febra, frison, dificultate la respiratie, tuse, frisonData internare: 11.04.2020Data recoltare: 11.04.2020Data rezultat: 14.04.2020Data deces: 21.04.202011-14.04.2020 a fost internată în Secția ATI , apoi fiind stabilă s-a transferat în secția medicalăPe data de 21.04.2020 –revine pe ATI cu insuficiențî respiratorie acutăComorbiditati: boala cardiovasculara, boala hepatica, dementaData recoltare: 06.04.2020Data rezultat: 07.04.2020Data internare: 06.04.2020 Boli Infecțioase Lugoj, transferat pe 08.04.2020 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timisoara)Data deces: 21.04.2020Comorbiditati: dementa mixta, HTA, atrofie cerebrala, boala Altzheimer, Boala ParkinsonCămin de BătrăniData internarii: 09.04.2020 Spitalul CFR GalatiData recoltare: 05.04.2020Data rezultat: 07.04.2020Data deces: 10.04.2020Comorbiditati: HTA, fibrilatie atriala cronica, dementaCămin de BătrâniData internarii: 13.04.2020 – stare de soc, UPU GalatiData recoltare: 05.04.2020, rezultat negativ;Data recoltare 13.04.2020 cu rezultat pozitivData deces: 13.04.2020Comorbiditati: Sechele AVC, casexie, dementaCămin de BătrâniData internarii: 04.04.2020 Spitalul BI GalatiData recoltare: 03.04.2020Data rezultat: 03.04.2020Data deces: 14.04.2020Comorbiditati: insuficienta cardiaca congestiva, boala Alzheimer, dementaData internării: 05.04.2020 Spitalul Județean Urgență Târgu Jiu; 06.04.2020 ATIData recoltare: 06.04.2020Data rezultat: 08.04.2020Data deces: 07.04.2020Comorbiditati: insuficienta cardiaca congestiva, cardiopatie dilatativa, bloc ram drept, pleurezie stanga, hepatita cronica, BPOC, emfizem pulmonarData internare: 19.04.2020 Spitalul Județean de Urgență PiteștiData recoltare:19.04.2020Data rezultat: 20.04.2020Comorbiditati: bronhopneumopatie, astm bronsic dependent de O2, tahicardie sinusalaData debut: 19.04.2020Data recoltare 19.04.2020Data rezultat 21.04.2020Data internare: 19.04.2020 – UPU Resita (febra, frison, tuse, dispnee, modificari stetacustice pulmonare); se transfera pe Sectia de pneumologie cu suspiciunea de bronhopneumonie; Se deterioreaza starea generala SO2 50%, se transfera la ATI Spitalul Județean de Urgență ReșițaData deces: 20.04.2020Comorbiditati: BPOC, dublu bypass cardiac, emfisem pulmonar,, antecedente TBC, infundare carotidaData recoltare: 16.04.2020Data rezultat 17.04.2020Data internare:16.04.2020 Spitalul Județean de Urgență Mavromati BotoșaniData deces: 21.04.2020Comorbiditati: DZ tip II, angina pectorala, BPOC, obezitate