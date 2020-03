CORONAVIRUS: Inca sase cazuri confirmate. Cu 95 de teste pozitive, Romania e la doar un pas de a treia faza a epidemiei

Grupul de Comunicare Strategică anunţă oficial că au fost confirmate încă şase cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus în România. Numărul total de cazuri confirmate în ţara noastră ajunge astfel la 95. La 100 de cazuri, se intră în a treia faţă de intervenţie împotriva epidemiei.

Caz 90 - Femeie, 64 de ani din Neamț, venită din Italia in 09.03 confirmată in 13.03

Caz 91 - Copil, 1 an din Bacău, contact cu mătușa venită din Italia in 03.03 confirmat in 13.03. Mătușa este asimptomatică urmează testarea.

Caz 92 - Femeie, 41 ani din Iași, lucrează in Mureș venită din Dubai in 08.03; face naveta Iași-București; din 09.03 a mers la serviciu; debut in 12.03 confirmată in 13.03

Caz 93 - Femeie, 41 ani din Iași, sosita din Franța internata în Spitalul de boli infecțioase Iași în 13.03 confirmată în 13.03

Caz 94 - Femeie, 27 ani din Caraș Severin, sosita din Italia în 10.03, carantinată în Dâmbovița confirmată in 13.03

Caz 95 - Bărbat, 55 ani din Caraș Severin, venit din Italia carantinat în Dâmbovița confirmat 13.03.

De la 100 de cazuri în sus, trecem la scenariul 3, caz în care, de exemplu, autoritățile iau în considerare să declare carantină la domiciliu, nu doar în spital. În plus, s-ar putea amenaja spații speciale, inclusiv în hoteluri. Personalul din spitale va fi suplimentat, adică vor fi chemați medici de acasă, din turele libere.

"În scenariul 3 vom avea extinderi ale paturilor din secțiile de boli infecțioase, care vor fi arondate exclusiv pacienților Covid-19. Se pregătesc în acest moment spitalele de suport, care vor prelua celelalte afecțuni de boli infecțioase. Paturile de ATI, cele aproape 4.000, vor reține acele 10%, pe măsura evoluției situației, pentru a asigura suportul pentru cazurile critice", a explicat Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii.