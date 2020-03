Coronavirus: Mihai Covaliu (COSR) - Amanarea Jocurilor Olimpice era ceea ce ne asteptam, era o chestiune de ore

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, că se aştepta la anunţul privind amânarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, fiind o chestiune de ore având în vedere situaţia globală legată de pandemia de COVID-19. "Era ceea ce ne aşteptam, practic era o chestiune de zile, de ore până să se anunţe această decizie. E bine că a venit în momentul acesta, pentru a nu mai da loc la interpretări şi pentru a da posibilitatea sportivilor şi celor care îi conduc pentru a-şi reevalua planurile de pregătire, strategia. Noi astăzi am avut o primă şedinţă a Comisiei Tehnice olimpice pentru sportul de performanţă, au făcut câteva recomandări pe care le vom trimite federaţiilor sportive naţionale, urmând a începe acest dialog vizavi de decizia de amânare a Jocurilor Olimpice", a declarat Covaliu pentru AGERPRES. Oficialul COSR a precizat că federaţiile sportive vor trebui în perioada următoare să-şi reanalizeze obiectivele propuse pentru Jocurile Olimpice. "Dintre recomandări, în primul rând este vorba de pregătirea sportivilor, a celor calificaţi şi a celor în curs de calificare. Avem nevoie de o regândire a strategiei până anul viitor. Trebuie ştim dacă fiecare federaţie îşi menţine obiectivul, dacă îşi reevaluează acest obiectiv şi fiecare federaţie ce obiectiv are în perioada următoare, pe termen scurt şi după aceea să vedem un plan pe termen lung. După anunţul preşedintelui Iohannis de astăzi, situaţia oricum devine, hai să nu-i spunem stresantă, dar devine foarte serioasă. Trebuie să respectăm aceste cerinţe, pentru că, după cum vedeţi, numărul de cazuri creşte în România şi eu cred că avem datoria fiecare dintre noi să fim disciplinaţi, că respectăm aceste măsuri, atât pentru noi, cât şi pentru cei din jurul nostru'', a mai spus Covaliu. Comitetul Internaţional Olimpic a confirmat, marţi, printr-un comunicat publicat pe site-ul său oficial, amânarea cu un an a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, din cauza pandemiei de coronavirus, la finalul unor discuţii între preşedintele CIO şi premierul Japoniei. ''În circumstanţele actuale şi bazându-ne pe informaţiile oferite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, preşedintele CIO şi prim-ministrul Japoniei au concluzionat că ediţia a 32-a a Jocurilor Olimpice, de la Tokyo, trebuie reprogramată dincolo de 2020, dar nu mai târziu de vara anului 2021, pentru a avea grijă de sănătatea sportivilor, a tuturor celor implicaţi în Jocurile Olimpice şi a comunităţii internaţionale'', se arată în comunicat. ''Liderii au ajuns la un acord că Jocurile Olimpice de la Tokyo pot fi un far de speranţă în lume în aceste vremuri tulburi, iar flacăra olimpică poate deveni lumina de la capătul tunelului în care se găseşte lumea în prezent. Astfel, s-a stabilit ca flacăra olimpică să rămână în Japonia, dar şi ca Jocurile să îşi păstreze denumire de Jocurile Olimpice şi Paralimpice Tokyo 2020'', precizează comunicatul. La teleconferinţă au participat, pe lângă preşedintele CIO, Thomas Bach, şi prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, preşedintele Comitetului de organizare Tokyo 2020, Yoshiro Mori, ministrul Jocurilor Olimpice, Seiko Hashimoto, guvernatoarea de Tokyo, Yuriko Koike, preşedintele Comisiei CIO de coordonare a Jocurilor, John Coates, directorul general CIO Christophe De Kepper, şi directorul executiv la Jocurilor Olimpice, Christophe Dubi. Comitetul Executiv al CIO urmează să discute amânarea JO 2020 (24 iulie-9 august) într-o teleconferinţă stabilită pentru marţi. Diverse federaţii sportive şi comitete olimpice naţionale au făcut presiuni asupra CIO în ultimele zile pentru a accepta amânarea Jocurilor şi au ameninţat că nu îşi vor trimite reprezentanţi dacă vor fi respectate datele prevăzute. La ultima şedinţă a executivului său, care a avut loc duminică, CIO a anunţat că va începe să analizeze posibilitatea unei amânări a JO 2020, dar a stabilit o perioadă de maximum patru săptămâni pentru a lua o decizie finală. Guvernul Japoniei a susţinut anterior necesitatea ca Jocurile Olimpice să se desfăşoare "într-o formă completă", adică cu spectatori, în condiţiile în care exista posibilitatea ca marele eveniment polisportiv să aibă loc pe stadioane goale, din cauza pandemiei. Luni, Shinzo Abe a subliniat imposibilitatea ca întrecerile olimpice sa aibă loc în situaţia actuală, iar la primele ore ale zilei de marţi s-a anunţat că tema va fi analizată de şeful guvernului nipon cu preşedintele CIO. AGERPRES (A, AS-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)