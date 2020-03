Coronavirus: Ministerul Mediului va pune la dispozitie, pentru implementarea masurilor de carantina, 337 camere pe tot cuprinsul tarii

"Lucrez în izolare, de acasă. Și azi e o zi plină, care încă nu s-a terminat. Înțeleg neliniștea celor peste 15 mii de români aflați în izolare sau carantină. Ca orice om, îmi fac griji pentru familia mea și pentru prieteni, colegi și toți cei afectați.



Tocmai de aceea am hotărât ca ministerul să se implice direct și să pună la dispoziție, pentru implementarea măsurilor de carantină, 214 camere cu baie proprie pe tot cuprinsul țării, la nivelul cantoanelor, centrelor și hotelului Romsilva, plus alte 123 de camere ce aparțin de Apele Române.



Am încredere în Dumnezeu și în români. Știu că putem trece această încercare, dacă suntem uniți, dacă rămânem oameni, dacă ne înțelegem și ne sprijinim unii pe ceilalți. Cel mai important lucru, în acest moment, este să evităm spațiile comune și orice contact care nu este absolut necesar.



Toți contăm unii pe ceilalți, în această situație. Toți suntem importanți. Ministru sau simplu cetățean, toți avem aceeași datorie", a scris Alexe pe pagina sa de Facebook.