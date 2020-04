Coronavirus/ Ministrul Sanatatii - in vizita la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, s-a aflat sâmbătă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui. "Am vrut să văd care este fluxul de prezentare a pacienţilor, echiparea personalului, dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe. Am evaluat starea de spirit, încrederea personalului medical şi în acelaşi timp am vrut să văd care este atmosfera cu prilejul acestor sărbători, care anul acesta sunt altfel atât ca prezenţă, cât şi ca atitudine a personalului medical", a declarat Nelu Tătaru. Ministrul Sănătăţii a subliniat că atât personalul medical cât şi populaţia trebuie să înţeleagă că anul acesta sărbătorile pascale sunt diferite şi trebuie petrecute în izolare, respectând distanţarea socială, deoarece reprezintă momentul în care "ne pregătim pentru viitor". Referitor la materialele de protecţie din spitale, Tătaru a precizat că achiziţionarea este datoria managerilor, care trebuie să gestioneze situaţia cu responsabilitate şi să asigure stocurile necesare. "În momentul în care acest necesar nu mai poate fi asigurat din terţe motive, ori nu mai răspund furnizorii la telefon, ori furnizorii nu mai au marfă, Ministerul Sănătăţii poate interveni prin UNIFARM, care achiziţionează atât intern cât şi internaţional materiale, echipamente de protecţie, teste, iar acestea merg către spitalele judeţene sau spitalele care tratează patologie COVID. Mai sunt nişte donaţii pe care Ministerul Sănătăţii le poate primi şi face transfer către unităţile sanitare. În acest moment sunt echipamente sanitare. Au fost, în urmă trei - patru săptămâni, momente când nu erau, când noi foloseam la începutul pandemiei acele echipamente de protecţie rămase de la ebola. Menţionez că tot ce am găsit în rezervele de stat a fost zero, iar în spitale aproape la fel. 20% dintre manageri, care au ştiut să îşi gestioneze atât fondurile cât şi magaziile, au putut pleca la această luptă", a punctat Nelu Tătaru. El a subliniat că Ministerul Sănătăţii este alături de toate spitalele, menţionând că aşteaptă de la managerii de spitale să înveţe ceva din această epidemie şi să nu mai fie prinşi nepregătiţi. Ministrul a precizat că, la această dată, stocurile de materiale sanitare şi echipamente de protecţie sunt suficiente pentru aproximativ două-trei săptămâni, urmând să fie făcute aprovizionări noi. AGERPRES/(AS, A - autor: Loredana Ciobanu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Anda Badea)