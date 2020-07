Coronavirus/ MS: Corpul de control va demara verificari atat in cadrul DSP-urilor, cat si in spitale

Corpul de control al Ministerului Sănătăţii va face, în perioada următoare, mai multe verificări la direcţiile de sănătate publică şi la spitale pentru a evalua modul în care sunt respectate drepturile pacienţilor la asigurarea tratamentului şi serviciilor medicale, activitatea Serviciului Prevenire a infecţiilor asociate activităţii medicale (SPIAM) de la nivelul spitalelor, modul în care au fost realizate achiziţiile de echipamente şi materiale sanitare. Anunţul MS vine după videoconferinţa organizată cu reprezentanţii direcţiilor de sănătate publică, în scopul pregătirii implementării legii carantinei şi izolării, care a intrat în vigoare marţi. "Astăzi a intrat în vigoare legea carantinei şi a izolării, pe care trebuie să o punem în concordanţă cu legislaţia referitoare la SARS-CoV-2. Am avut discuţii cu direcţiile de sănătate publică despre modul de implementare a acestei legi, am răspuns la întrebări şi nelămuriri, urmând ca zilele următoare să avem şi ordinele de ministru şi hotărârile de guvern care să pună în aplicare această lege. Suntem într-un moment pandemic cu o creştere progresivă a numărului de cazuri şi vom avea două săptămâni în care vom căuta să reimpunem acele măsuri de carantină, izolare în spital sau la domiciliu. În funcţie de cooperarea la aceste măsuri şi respectarea normelor de desfăşurare a unor activităţi, vom putea vedea în următoarea perioadă şi evoluţia epidemică", a spus ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, după videoconferinţă. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Noile acte normative care vor fi emise de MS ca legislaţie secundară la legea carantinei şi izolării vor permite controlul pandemiei, tratarea pacienţilor, optimizarea fluxurilor în spitale, asigurarea cu personal medical detaşat, acolo unde este necesar, evitarea aglomerării secţiilor, precizează Ministerul Sănătăţii într-un comunicat. Ministrul Sănătăţii a solicitat direcţiilor de sănătate publică mai multă stricteţe şi acurateţe în desfăşurarea anchetelor epidemiologice. ''Începând de astăzi (n.r. - marţi), pentru fiecare caz confirmat, DSP are obligaţia să desemneze în maxim 2 ore un medic pentru demararea anchetei epidemiologice, care trebuie finalizată în maxim 12 ore. De asemenea, se va modifica şi modul de raportare, conform cu cerinţele noii legislaţii. Mai mult, centrele de testare vor avea obligaţia să prioritizeze testele şi să lucreze probele din anchete epidemiologice, retestări ale persoanelor pozitive etc. Va fi raportat numărul de testele efectuate, distinct numărul retestărilor, dar şi numărul persoanelor testate'', arată MS. Prezent la videoconferinţă, premierul Ludovic Orban a transmis mesaje de încurajare reprezentanţilor direcţiilor de sănătate publică. "Fiţi proactivi, prezenţi, nu renunţaţi la luptă oricât de obosiţi sunteţi. Direcţiile de sănătate publică, neglijate atât timp, sunt cele mai importante instituţii pentru limitarea infecţiei cu noul coronavirus", a spus premierul Orban în dialogul cu reprezentanţii DSP. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO De asemenea, direcţiile de sănătate publică trebuie să emită cât mai urgent decizii administrative pentru persoanele infectate care au refuzat internarea într-o unitate sanitară sau care au solicitat externarea din spital, înainte de a fi declarate vindecate. Toate aceste persoane vor fi izolate la domiciliu sau în spaţii speciale tampon sau vor fi internate în unităţi sanitare. Ministerul Sănătăţii a finalizat deja formularele pentru deciziile administrative şi acestea vor fi puse la dispoziţie direcţiilor de sănătate publică. AGERPRES/(AS - autor: Georgiana Tănăsescu, editor: Florin Marin, editor online: Adrian Dădârlat)