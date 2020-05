Coronavirus - Oamenii sunt mai importanti decat economia, a declarat Papa Francisc

Papa Francisc a declarat că oamenii sunt mai importanţi decât economia, în cadrul tradiţionalei alocuţiuni duminicale de la miezul zilei, într-un context în care ţările decid cât de repede vor elimina restricţiile impuse din cauza pandemiei de COVID-19, informează Reuters. Suveranul pontif a făcut aceste declaraţii în prima alocuţiune rostită după trei luni de la fereastra apartamentului pontifical, în faţa credincioşilor reuniţi din nou în Piaţa Sf. Petru. Foto: (c) VATICAN MEDIA HANDOUT / EPA "Vindecarea oamenilor, nu economisirea (banilor) pentru a ajuta economia (este importantă) ... vindecarea oamenilor, care sunt mai importanţi decât economia", a subliniat Francisc. Cuvintele papei au fost întâmpinate cu aplauze de sutele de persoane prezente în piaţă, multe purtând măşti şi păstrând o distanţă de câţiva metri una de alta. Foto: (c) VATICAN MEDIA HANDOUT / EPA Piaţa Sf. Petru a fost redeschisă publicului lunea trecută. Ultima dată când Francisc şi-a transmis mesajul şi binecuvântarea de la fereastra Palatului Apostolic a fost de 1 martie, înainte ca Italia, unde noul coronavirus a făcut peste 33.000 de victime, să impună carantina. Ultimele restricţii generate de epidemia de COVID-19 în această ţară urmează să fie eliminate miercuri.AGERPRES/ (AS - editor: Ana Bîgu, editor online: Adrian Dădârlat)