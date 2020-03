Coronavirus/Orban: Cel mai important obiectiv - sa reducem riscul de contaminare al cetatenilor romani

Premierul Ludovic Orban a declarat că toate măsurile luate de autorităţi au ca principal obiectiv reducerea riscului de contaminare al cetăţenilor români cu noul coronavirus. "Acţionăm în continuare pe câteva linii foarte precise care urmăresc câteva obiective esenţiale. Primul şi cel mai important obiectiv pe care-l avem este să avem grijă de sănătatea, de viaţa semenilor noştri, să reducem cât de mult este posibil riscul de contaminare al cetăţenilor români", a declarat Ludovic Orban, marţi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria. El a făcut din nou apel la români să fie responsabili şi să respecte recomandările medicilor. "Toate recomandările, toate măsurile trebuie respectate, pentru că este mult mai uşor şi mult mai bine dacă se reuşeşte limitarea răspândirii, reducerea, atât de mult cât este posibil, a numărului de persoane care să se contamineze cu acest virus", a afirmat Orban. Premierul a mai afirmat că la finalul perioadei de izolare a efectuat un nou test pentru COVID-19, care a fost tot negativ. "În toate cele 14 zile, cât am stat în izolare, mi-am exercitat atribuţiile de prim-ministru şi am condus, practic, activitatea Guvernului şi am intervenit pentru luarea tuturor măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor pe care ni le-am stabilit în această perioadă", a precizat Orban. AGERPRES/ (A - autor: Daniel Florea, editor: Mihai Simionescu, editor online: Simona Aruştei) Citiţi şi: Orban: Va exista un interval orar în care persoanele de peste 65 de ani vor putea ieşi din casă Orban: Facem toate eforturile posibile pentru achiziţia echipamentelor de protecţie Orban: Vor exista limitări ale deplasării cetăţenilor pe parcursul zilei Orban: În momentul de faţă punem la punct, simplificăm, modul de aplicare al OUG-urilor adoptate privind măsuri economice Orban: Obiectivul nostru, în 5-7 zile, este de a creşte capacitatea de testare la peste 2.000 pe zi Orban: Măsura amânării ratelor la bănci trebuie luată în colaborare între BNR, Guvern şi sistemul financiar-bancar Orban: Armata, implicată în misiuni de pază, de patrulare, dar şi la frontieră