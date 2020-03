Coronavirus. Parlamentul Europan a aprobat masuri esentiale de sprijin la nivel comunitar

Eurodeputatii au adoptat joi, aproape unanim, in cadrul raspunsului comun al Uniunii Europene la pandemia COVID-19, trei propuneri urgente in cadrul unei sesiuni plenare extraordinare, condusa de la Bruxelles de David Sassoli.

Masurile urgente menite sa ajute cetatenii si intreprinderile sa faca fata crizei au fost supuse la vot in plen la mai putin de doua saptamani de la prezentarea propunerilor de catre Comisie.

Propunerile aprobate sunt:

Initiativa pentru investitii in raspunsul la coronavirus (Corona Response Investment Initiative). Aceste masuri sunt menite sa mobilizeze 37 miliarde de euro din fondurile UE disponibile cat mai curand posibil pentru cetatenii, regiunile si tarile cel mai grav afectate de pandemia de coronavirus. Fondurile vor fi directionate catre sistemele de sanatate, IMM-uri, pietele fortei de munca si alte parti vulnerabile ale economiilor statelor membre ale UE. Propunerea a fost adoptata cu 683 voturi pentru, unul impotriva si patru abtineri.

Extinderea Fondului de solidaritate al UE pentru a acoperi urgentele in domeniul sanatatii publice. Masurile vor pune la dispozitie tarilor europene pana la 800 de milioane de euro in 2020. Operatiunile eligibile in cadrul fondului vor fi extinse pentru a include acordarea de sprijin in cazul unei urgente majore in domeniul sanatatii publice, inclusiv asistenta medicala, precum si masuri de prevenire, monitorizare sau control al raspandirii bolilor. Propunerea a fost adoptata cu 671 voturi pentru, trei impotriva si 14 abtineri.

Suspendarea temporara a normelor UE privind sloturile orare pe aeroporturile comunitare. Aceasta masura va impiedica transportatorii aerieni sa opereze zboruri goale in timpul pandemiei. Prin aceasta suspendare temporara, companiile aeriene nu mai sunt obligate sa utilizeze sloturile de decolare si de aterizare planificate, pentru a le pastra in urmatorul sezon. Pe toata durata verii, de la 29 martie pana la 24 octombrie 2020, se va renunta astfel la regula „folosesti sau pierzi”. Propunerea a fost adoptata cu 686 voturi pentru, niciunul impotriva si doua abtineri.

Consiliul trebuie sa aprobe in mod oficial pozitia Parlamentului. Masurile adoptate vor intra in vigoare dupa publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in zilele urmatoare.

