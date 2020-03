Coronavirus/Predoiu: Fie respectati legea, fie o veti simti; cer procurorilor toleranta zero fata de infractori

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, le-a cerut, luni, procurorilor ''toleranţă zero'' faţă de infractori, subliniind că persoanele care încalcă legea "o vor simţi". "Înţeleg, respectând independenţa procurorilor, să transmit un mesaj ferm către întreg Ministerul Public privind combaterea drastică a tuturor infracţiunilor care pun în pericol sănătatea şi siguranţa cetăţenilor. În acelaşi timp, transmit un mesaj la fel de ferm către toţi cei care din neglijenţă sau cu intenţie încalcă prevederile decretului privind starea de urgenţă, ordonanţele militare şi hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă: fie respectaţi legea, fie o veţi simţi. Cer tuturor procurorilor toleranţă zero faţă de infractori", a subliniat Predoiu, într-un mesaj transmis pe Facebook. El a adăugat că a transmis Ministerului Public să îşi concentreze activitatea asupra infracţiunilor care aduc atingere sănătăţii şi siguranţei cetăţenilor. "Având în vedere starea de urgenţă şi protejare a cetăţenilor, am emis astăzi către Ministerul Public o îndrumare, în temeiul articolului 69 alineatul 3 din Legea 304/2004, privind concentrarea pe infracţiuni care aduc atingere sănătăţii şi siguranţei cetăţenilor, a faptelor care aduc atingere prevederilor decretului prezidenţial privind instituirea stării de urgenţă, a ordonaţelor militare, a hotărârilor Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă", a precizat Predoiu. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Claudia Stănescu, editor online: Gabriela Badea)