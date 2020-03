Coronavirus: Premierul Japoniei spune ca presedintele CIO este de acord cu amanarea cu un an a Jocurilor Olimpice

Preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), Thomas Bach, a fost de acord cu amânarea Jocurilor Olimpice de vară de la Tokyo cu un an, din cauza pandemiei de coronavirus, a spus, marţi, premierul japonez, Shinzo Abe, potrivit DPA. Conform sursei, Abe le-a spus jurnaliştilor că în timpul unei convorbiri cu Bach s-a pronunţat pentru amânarea JO 2020 dacă şi CIO va fi de acord cu acest lucru. ''Am cerut amânarea cu un an pentru a a da posibilitatea sportivilor să se prezinte în cele mai bune condiţii şi pentru a avea un eveniment sigur pentru spectatori. Thomas Bach a fost de acord 100%'', a precizat Abe. Guvernatoarea capitalei Tokyo, Yuriko Koike, a declarat separat că deşi Jocurile vor fi amânate pentru 2021, vor purta în continuare marca ''Tokyo 2020''. Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a decis marţi să solicite Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) amânarea cu un an a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, programate să înceapă pe 24 iulie, a anunţat postul public de televiziune NHK. Potrivit aceleiaşi surse, propunerea făcea parte din conversaţia telefonică pe care Abe o avea programată marţi cu preşedintele CIO, Thomas Bach, pentru a analiza modul în care calendarul poate fi reajustat din cauza cauza pandemiei de coronavirus. NHK adaugă că, în cursul convorbirii dintre cei doi oficiali, Abe intenţiona să-i ceară lui Bach ca decizia finală să fie luată cât mai curând posibil. Comitetul Executiv al CIO urmează să discute probabil amânare a JO 2020 (24 iulie-9 august) într-o teleconferinţă stabilită ad hoc pentru marţi, a declarat o sursă din mişcarea olimpică pentru Reuters. Diverse federaţii sportive şi comitete olimpice naţionale fac presiuni asupra CIO pentru a accepta amânarea Jocurilor şi au ameninţat că nu îşi vor trimite reprezentanţi dacă vor fi respectate datele prevăzute. La ultima şedinţă a executivului său, care a avut loc duminica trecută, CIO a anunţat că va începe să analizeze posibilitatea unei amânări a JO 2020, dar a stabilit o perioadă de maximum patru săptămâni pentru a lua o decizie finală. Guvernul Japoniei a susţinut anterior necesitatea ca Jocurile Olimpice să se desfăşoare "într-o formă completă", aducă cu spectatori, în condiţiile în care exista posibilitatea ca marele eveniment polisportiv să aibă loc pe stadioane goale, din cauza pandemiei. Luni, Shinzo Abe a subliniat imposibilitatea ca întrecerile olimpice sa aibă loc în situaţia actuală, iar la primele ore ale zilei de marţi s-a anunţat că tema va fi analizată de şeful guvernului nipon cu preşedintele CIO. AGERPRES/(AS- autor: Adrian Drăguţ, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)