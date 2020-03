Coronavirus: Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, in carantina voluntara la domiciliul sau din Bruxelles

Preşedintele Parlamentului European, italianul, a anunţat marţi, 10 martie, că a intrat în carantină voluntară la domiciliul său din Bruxelles ca măsură de precauţie în contextul răspândirii coronavirusului.„Noul dispozitiv introdus de guvernul italian extinde zona protejată la întregul teritoriu naţional. Acest lucru are consecinţe importante asupra activităţilor eurodeputaţilor italieni”, a precizat el într-un comunicat de presă al Parlamentului European.„Din acest motiv, după ce am fost în Italia în weekend, am decis ca măsură de precauţie să urmez măsurile indicate şi să îmi exercit funcţia de preşedinte de la locuinţa mea din Bruxelles, respectând cele 14 zile (de carantină - n.r.) prevăzute de protocolul de sănătat”', a adăugat el, potrivit Agerpres Sesiunea plenară din această săptămână a Parlamentului European este scurtată la o zi şi jumătate (luni şi prima parte a zilei de marţi), faţă de patru zile în mod normal, din cauza temerilor legate de răspândirea epidemiei de coronavirus, conform sursei citate.Sursă foto: Facebook/ David Sassoli