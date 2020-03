Coronavirus: Presedintele Portugaliei s-a bagat singur in carantina

Presedintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a anuntat duminica aceasta ca intra de bunavoie in carantina, ca masura de precautie, suspendandu-si orice activitate publica in tara si in strainatate pe o perioada de doua saptamani, potrivit unui comunicat dat publicitatii pe site-ul presedintiei.