Coronavirus: Presedintele Trump, testat din nou negativ, mobilizeaza personalul militar si federal la New York

Preşedintele Donald Trump a anunţat că s-a supus unui al doilea test joi, folosind un diagnostic rapid, care a produs un rezultat în mai puţin de 15 minute şi care a stabilit că nu a fost infectat cu noul coronavirus, informează Reuters. "Cred că l-am făcut chiar din curiozitate să văd cât de repede funcţionează", a declarat Donald Trump, care şi luna trecută a fost testat negativ după ce a intrase în contact cu un oficial brazilian care ulterior a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. În cadrul briefingului de presă zilnic de la Casa Albă, preşedintele Trump a anunţat planurile de operaţionalizare, de către personalul militar şi federal, a unui spital de campanie în cadrul Javits Center din New York pentru a ajuta metropola să facă faţă fluxului de pacienţi. New York a devenit epicentrul epidemiei noului coronavirus din SUA, cu peste 47.000 de cazuri confirmate. Consilierul prezidenţial Jared Kushner, membru al grupului de lucru pentru coronavirus, a declarat că executivul va trimite sistemului public spitalicesc din New York măşti de protecţie N-95 pentru a ajuta cadrele medicale să facă faţa situaţiei luna următoare. Donald Trump, care iniţial a minimalizat ameninţarea pe care o reprezintă noul virus, a invocat Defense Production Act din perioada războiului din Coreea, pentru a cere companiilor să producă ventilatoare, esenţiale pentru menţinerea în viaţă a pacienţilor contaminaţi cu COVID-19 şi care se confruntă cu probleme respiratorii. Liderul de la Casa Albă a mai informat că a folosit legislaţia pentru a solicita companiei General Motors să producă mai multe măşti N-95. "Avem peste 100.000 (ventilatoare) care se produc chiar acum sau a căror producţie va porni în curând", a mai spus Trump. Totodată, preşedintele SUA a informat despre recenta conversaţie cu directorul general al General Motors, Mary Barra, care i-a confirmat că producţia de ventilatoare va începe în curând. Medicul preşedintelui american, Sean Conley, a anunţat într-o informare publicată de Casa Albă că Donald Trump a fost supus unui nou test creat de Laboratoarele Abbott, al cărui rezultat este gata în 15 minute."Este sănătos şi fără simptome", precizează scrisoarea medicului. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru)