Coronavirus: Primarul New York-ului, "profund ingrijorat" de un sindrom inflamator pediatric asociat COVID-19

Primarul New York-ului, Bill de Blasio, s-a arătat duminică "profund îngrijorat" de creşterea numărului de cazuri de copii diagnosticaţi cu un sindrom inflamator despre care oamenii de ştiinţă cred că ar putea fi asociat cu noul coronavirus, relatează agenţia AFP. Potrivit edilului, 38 de cazuri de sindrom inflamator pediatric au fost detectate în New York, oraşul american cel mai afectat de boala COVID-19, alte nouă cazuri fiind în curs de investigare. În statul New York au fost înregistrate trei decese asociate acestui sindrom, dintre care unul în capitala financiară americană, a explicat în cursul weekendului guvernatorul newyorkez Andrew Cuomo. Una dintre victime avea cinci ani. Simptomele manifestate sunt febra, erupţiile cutanate, durerile abdominale şi vărsăturile. "Ceea ce face, practic, în corpul unui copilul este că declanşează un răspuns intens, aproape copleşitor, din partea sistemului imunitar. Iar acest lucru dăunează corpului", a spus de Blasio. El a adăugat ca toţi copiii care prezintă aceste simptome trebuie testaţi pentru COVID-19, precum şi pentru anticorpi. Până în prezent, 47% dintre cazurile confirmate au fost pozitiv pentru noul coronavirus şi 81% pentru anticorpii săi. Guvernatorul Cuomo a indicat că cel puţin 73 de copii din statul New York au dezvoltat această afecţiune, similară cu sindromul Kawasaki. În ultimele două săptămâni, mai multe ţări au raportat cazuri de copii afectaţi de aceste simptome care ar putea indica sindromul Kawasaki, o afecţiune rară. Legătura cu COVID -19 nu este stabilită oficial, dar oamenii de ştiinţă cred că aceasta este posibilă. Descrisă pentru prima dată în 1967 în Japonia, această boală afectează mai ales copiii mici. Originea sa nu este cunoscută cu exactitate şi ar putea fi un cumul de factori infecţioşi, genetici şi imunitari. Înainte de apariţia acestor cazuri, despre boala COVID-19 se cunoştea că nu duce la dezvoltarea unor forme severe la copii decât în mod excepţional.