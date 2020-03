Coronavirus: Procuratura israeliana aproba folosirea tehnologiei Shin Bet pentru a spiona persoanele infectate

Procuratura generală a dat undă verde folosirii tehnologiei agenţiilor de spionaj pentru a supraveghea persoanele bolnave de coronavirus în Israel, o propunere a guvernului în exerciţiu condus de Benjamin Netanyahu care deschide o dezbatere privind dreptul la intimitate, informează duminică EFE. Pentru a fi pusă în aplicare mai este nevoie doar de avizul unei comisii parlamentare, însă măsura se bucură deja de acceptul serviciilor de securitate. "După ce am primit solicitări din partea prim-ministrului şi al Ministerului Sănătăţii, toate autorităţile pertinente studiază posibilitatea utilizării capacităţilor tehnologice ale Serviciului General de Securitate în cadrul efortului naţional de a împiedica extinderea epidemiei de coronavirus", a declarat pentru mass media locală un purtător de cuvânt al Shin Bet (serviciul de securitate internă). Procurorul general Avijai Mandelblit a aprobat duminică folosirea acestor metode de către poliţie şi sub supravegherea Ministerului Justiţiei, ce vor permite urmărirea telefoanelor mobile pentru a supraveghea deplasările celor infectaţi, însă a precizat că măsura va avea limite în ceea ce priveşte durata şi felul în care sunt folosite informaţiile colectate. Noaptea trecută, odată cu anunţarea de noi restricţii de circulaţie pentru întreaga ţară, unde se înregistrează doar 200 de cazuri confirmate şi niciun deces, Netanyahu a anunţat că a cerut Ministerului Justiţiei aprobarea acestor măsuri. El a recunoscut că nu este vorba despre "măsuri minore. Presupun un anumit grad de încălcare a intimităţii acestor persoane, pentru a putea afla cu cine au intrat în contact după ce s-au îmbolnăvit şi ce au făcut înainte de a contracta virusul. Este un instrument eficient pentru a localiza virusul" şi a-l izola, în loc "să izolăm întreaga ţară". Autoritatea israeliană pentru Protecţia Intimităţii s-a opus aprobării acestei măsuri, considerând-o extremă, iar liderul partidului pacifist Meretz, Nitzan Horowitz, a cerut anularea ei. "A urmări, a ţinti şi a supraveghea cetăţenii cu ajutorul bazelor de date şi a tehnologiei sofisticate se poate transforma într-o gravă încălcare a intimităţii şi libertăţilor civile de bază", şi acesta este motivul pentru care astfel de demersuri "sunt interzise în ţările democratice", a denunţat Horowitz. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Shin Bet/Facebook.com