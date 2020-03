CORONAVIRUS. Raed Arafat anunta masuri fara precedent

CORONAVIRUS. HOTARAREA NR. 14 din 20.03.2020 a Grupului de suport tehnico – stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei stabileste conditiile fara precedent pe care TREBUIE sa le respectam atunci cand iesim din casa in perioada autoizolarii determinate de criza de coronavirus. Documentul este semnat de Dr. Raed Arafat, seful DSU.

”HOTARAREA NR. 14 din 20.03.2020 a Grupului de suport tehnico – stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei

In temeiul art. 8^2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu Hotararea nr. 3 a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU), Grupul de suport tehnico – stiintific functioneaza ca organism de suport tehnic al Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU), sens in care hotararile acestuia sunt supuse spre aprobate CNSSU.

Avand in vedere extinderea infectiilor cu SARS-COV 2 la nivel national, in data de 20.03.2020 membrii Grupului de suport tehnico – stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei, au discutat masurile necesare a fi luate in scopul prevenirii raspandirii infectiei. Membrii au decis urmatoarele:

Art. 1. (1) Sunt interzise deplasarile persoanelor in afara domiciliului/resedintei cu urmatoarele exceptii: a) deplasarea intre domiciliu si locul de munca, atunci cand activitatea profesionala este esentiala, si nu poate fi organizata sub forma de lucru la distanta (cu prezentarea unei Adeverinte permanenta de la angajator, anexata) sau deplasare in interes profesional care nu poate fi amanata (cu ordin de deplasare de la angajator),

b) consult medical de specialitate care nu poate fi amanat;

c) deplasare pentru cumparaturi de stricta necesitate la unitati comerciale din zona de domiciliu,

d) deplasare pentru asigurarea asistentei pentru persoane in varsta, vulnerabile sau pentru insotirea copiilor;

e) alte motive care justifica urgenta, cu detalierea explicita a traseului declarat, pe baza declaratiei, completate in prealabil, pentru a putea fi prezentata autoritatilor de control.

f) deplasare scurta, langa domiciliu, pentru desfasurarea de activitati fizice individuale, in aer liber, cu excluderea oricarei forme de activitate sportiva colectiva, g) deplasare scurta, langa domiciliu, legata de nevoile animalelor de companie,

(2) Deplasarile mentionate la lit. b) – f) sunt permise doar pe baza Declaratiei, anexa la prezenta hotarare, completata in prealabil.

(3) Este permisa deplasarea persoanelor insotite de copii minori sau prezenta copiilor minori in autovehicul, alaturi de parinti/bunici, atunci cand nu pot fi lasati singuri sau cu alta persoana care sa-i supravegheze. Art. 2 Persoanele au dreptul de a-si alege locatia in care vor domicilia pe perioada in care se mentin restrictiile de deplasare si au obligatia de a informa, motivat, sectia de politie de care apartin, cu 48 de ore inainte, in situatia in care decid, motivat, schimbarea acesteia. .

Presedintele Grupului de Suport Tehnico-Stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei

Dr. Raed ARAFAT”

