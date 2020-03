Coronavirus. Record negativ pentru Romania: 308 noi cazuri, in 24 de ore. Numarul total de imbolnaviri ajunge la 1.760

Grupul de Comunicare Strategică a făcut public, duminică, noul “bilanț” al persoanelor infectate cu noul coronavirus. Astfel, până duminică, 29 martie, ora 13.00, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.760 de persoane confirmate pozitiv, 169 au fost declarate vindecate și externate The post Coronavirus. Record negativ pentru România: 308 noi cazuri, în 24 de ore. Numărul total de îmbolnăviri ajunge la 1.760 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.