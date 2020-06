Coronavirus: revine ipoteza conform careia virusul este influentat de anotimpuri

Inca din primele zile ale epidemiei de COVID-19 in Europa a aparut intrebarea: va disparea virusul SARS-CoV-2 odata cu incalzirea vremii, ca in cazul gripei sezoniere obisnuite? Trei luni mai tarziu, declinul observat in general pe batranul continent la sfarsitul primaverii a reinviat ipoteza unei ''sezonalitati'' a noului coronavirus, relateaza sambata AFP.