Coronavirus Romania 22 martie 2020. Bilant oficial: doua decese si 433 de persoane infectate

Coronavirus Romania 22 martie 2020 numar cazuri. Doua decese au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Alte 66 de persoane au fost diagnosticate cu COVID-19, numarul total al imbolnavirilor ajungand la 433.

Numarul cazurilor de coronavirus din Romania a fost anuntat la ora 13:00.

433 de persoane infectate

Un numar de 433 de persoane au fost confirmate, pana in prezent, cu noul coronavirus, in Romania, iar doua persoane au decedat, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica.

Dintre acestea, 64 au fost declarate vindecate si externate - 47 la Timisoara, 11 la Bucuresti, 3 Craiova, una la Iasi, 2 la Constanta.

De la ultima informare transmisa, au fost inregistrate alte 66 de noi cazuri de imbolnavire.

Pacientii nou confirmati cu infectie au varsta cuprinsa intre 9 ani si 74 de ani, a precizat GCS.

"Astazi, 22 martie, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiasi si transferat in aceeasi data la SCBI Craiova, pacientul avea afectiuni preexistente foarte grave, patologie neoplazica in stadiu terminal (cancer). Al doilea pacient, in varsta de 74 de ani, era internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes - Bucuresti, transferat de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, avand o boala cronica preexistenta pentru care se afla in programul de dializa", a indicat sursa citata.

Totodata, la ATI, in acest moment, sunt internati 14 pacienti, dintre care trei in stare grava. Starea de sanatate a celorlalti pacienti este buna, stationara.

Potrivit GCS, pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 4.803 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat COVID-19. Alte 65.799 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.

"Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 9.967 de teste, din care 242 in unitati medicale private", a mentionat GCS.

Primul deces din Romania

Duminica, a fost inregistrat primul deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei.

Este vorba de pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiasi si transferat in aceeasi data la SCBI Craiova, , anunta Grupul de Comunicare Strategica.

Pacientul avea afectiuni preexistente foarte grave, patologie neoplazica in stadiu terminal (cancer).



Dosar penal

In legatura cu gestionarea acestui caz, procurorii din Filiasi au deschis un dosar penal pentru abuz in serviciu si zadarnicirea combaterii bolilor dupa ce, in perioada 15-19 martie, membri ai conducerii spitalului din localitate si-au indeplinit defectuos atributiile de serviciu, iar ca urmare barbatul a raspandit infectia cu coronavirus. In urma incidentului, 23 de cadre medicale sunt izolate la domiciliu, iar sectia de primiri urgente a fost inchisa.

