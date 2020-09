Coronavirus Romania a depasit pragul a 100.000 de imbolnaviri. 1.391 de cazuri noi anuntate in ultimele 24 de ore

Tara noastra a ajuns la 101.075 de cazuri dupa ce vineri, 11 septembrie, au fost confirmate alte 1.391 de noi imbolnaviri cu noul coronavirus. Alti 35 de pacienti COVID si-au pierdut viata in ultimele 24 de ore, ducand bilantul total al deceselor la 4.100. Numarul pacientilor in stare grava internati la terapie intensiva a ajuns la 478. Cele mai multe cazuri noi au fost inregistrate in Municipiul Bucuresti, 140, si in judetele Prahova, Suceava si Bacau.