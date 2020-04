CORONAVIRUS ROMANIA. Bilantul continua sa creasca: 157 de decese! 4.057 de persoane sunt infectate

Grupul de Comunicare Strategica a anuntat duminica, 22 martie, primele decese cauzate de noul coronavirus la noi in tara. Luni, 6 aprilie, bilantul a ajuns la 157 de decese.

Coronavirus Romania, 6 aprilie

Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.057 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 406 au fost declarate vindecate si externate.

De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 193 de noi cazuri de imbolnavire.

La ATI, in acest moment, sunt internati 179 de pacienti.

Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 23.849 de persoane. Alte 106.463 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.

