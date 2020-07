Coronavirus Romania. Capitala are cel mai mare numar de cazuri noi, la 24 de ore. 73 de bucuresteni s-au contaminat

Autoritatile din Bucuresti au raportat joi, 9 iulie, 73 de cazuri noi inregistrate la 24 de ore, ridicand bilantul din Capitala la 3.590. Urmeaza judetul Dambovita cu 66 de noi imbolnaviri (822 de cazuri in total), Arges (55 de cazuri noi si 1.138 in total) si Brasov (55 de cazuri noi si 1.851 in total).