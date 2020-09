Coronavirus Romania. Iasul a depasit Bucurestiul la numarul de cazuri noi, in ultimele 24 de ore, fiind pe primul loc in tara

Judetul Iasi a depasit, in ultimele 24 de ore, municipiul Buucresti, in privinta cazurilor noi de pacienti diagnosticati cu noul coronavirus. Conform datelor publicate marti, 1 septembrie, de autoritati, Iasul se afla pe primul loc in Romania in privinta cazurilor noi, in ultima zi, cu 95 de pacienti diagnosticati cu COVID-19.