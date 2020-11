Coronavirus Romania. Judetele din Romania care au intrat in zona de risc in privinta incidentei. Bucurestiul, peste 5 cazuri la mia de locuitori

Nu mai putin de 25 de judete, incluzand aici si Municipiul Bucuresti, se afla in zona rosie in ceea ce priveste incidenta cazurilor de COVID-19. Cea mai intensa raspandire a virusului ramane in continuare in judetul Sibiu, unde se inregistreaza o incidenta a cazurilor de 8,9 la mia de locuitori. Municipiul Bucuresti si alte zece judete inregistreaza valori de peste 5 cazuri la mia de locuitori.