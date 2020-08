Coronavirus Romania. Niciun motiv de relaxare dupa scaderea numarului de imbolnaviri noi: totalul cazurilor active se apropie de o borna de cosmar

Pentru prima oara in ultimele 13 zile, autoritatile din Romania au raportat luni, 3 august, mai putin de 1.000 de noi imbolnaviri pentru intervalul precedent de 24 de ore. Cu toate acestea, detaliile ultimului bilant ar trebui in continuare sa ne ingrijoreze, in conditiile in care tara noastra se apropie de 20.000 de cazuri active.