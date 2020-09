CORONAVIRUS Romania. Noi date alarmante: 1.629 de cazuri noi si 42 de decese, in 24 de ore. La ATI sunt 508 de pacienti internati

Autoritatile romane au raportat vineri, 25 septembrie 2020, nu mai putin de 1.629 de cazuri noi de infectii si 42 de decese inregistrate in 24 de ore. De asemenea, in sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 508 de pacienti. Tot in acest interval de timp au fost facute 25.494 teste noi de coronavirus.