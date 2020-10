Coronavirus Romania. Nou record la ATI: 787 de pacienti internati. 73 de oameni au murit. Numarul cazurilor noi se mentine extrem de ridicat

Autoritatile din Romania au raportat sambata, 24 octombrie 2020, noi date ingrijoratoare in ceea ce priveste evolutia coronavirusului in tara noastra. 4.761 de infectii si 73 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. La ATI sunt internati 787 de pacienti, ceea ce reprezinta un record negativ in aceasta privinta.