CORONAVIRUS Romania. Peste 7.000 de romani diagnosticati cu COVID-19 au murit de la inceputul pandemiei. 5.324 de cazuri noi si 910 pacienti la terapie intensiva

Autoritatile au raportat duminica, 1 noiembrie 2020, 5.324 de cazuri noi de COVID-19 si 99 de decese inregistrate in ultimele 24 de ore. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 910 pacienti. Pana in 1 noiembrie 2020, peste 7.000 de romani diagnosticati cu COVID-19 au murit de la inceputul pandemiei.