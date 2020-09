Coronavirus Romania Record negativ: 60 de decese, in ultimele 24 de ore. La ATI sunt internati 522 de pacienti

Numarul total al cazurilor confirmate cu noul coronavirus in Romania a ajuns marti, 1 septembrie, la 88.593, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1.053 de noi imbolnaviri. Alti 60 de pacienti Covid si-au pierdut viata, ducand bilantul total al deceselor la 3.681. In acelasi timp la ATI sunt internati 522 de pacienti.