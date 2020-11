CORONAVIRUS Romania Sase judete au rata de incidenta peste 6 la mia de locuitori. Sibiul, in continua crestere

Sibiul se mentine pe primul loc in privinta incidentei cumulate a cazurilor, la nivel judetean, in ultimele 14 zile, la mia de locuitori. Situatia este ingrijoratoare in alte cinci judete, in care rata de incidenta trece de 6 la mia de locuitori. Niciun judet din tara nu se mai afla in zona verde, adica cu o incidenta sub 1,5.