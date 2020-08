Coronavirus/ Satul Greci din judetul Olt - in carantina incepand de la ora 19,00

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt a adoptat o hotărâre prin care s-a instituit carantina zonală în satul Greci, din comuna Schitu, pentru o perioadă de 14 zile, începând de duminică, ora 19,00, cu posibilitate de prelungire în funcţie de evoluţia răspândirii noului coronavirus, a informat Instituţia Prefectului Olt. În acest sens a fost emis Ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea carantinei zonale în satul Greci, comuna Schitu, judeţul Olt. În localitatea carantinată sunt permise intrarea, respectiv ieşirea pentru: * transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionării populaţiei; * persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor şi transporturilor; * persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitate profesională în afara zonei carantinate cu prezentarea unei adeverinţe de la angajator, legitimaţie de serviciu sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională; * persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare; * deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie; * deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; * urgenţe medicale; * persoanele care tranzitează zona carantinată, utilizând DJ546A şi DJ653, fără a opriri în această zonă. În ceea ce priveşte controlul măsurilor stabilite privind limitarea deplasării persoanelor în/ din zona de carantină, acesta va fi asigurat de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, comandantul acţiunii fiind inspectorul şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt - col. Tudor Dorel Drejoi. De asemenea, pentru prevenirea şi limitarea transmiterii comunitare a noului coronavirus în zona carantinată, respectiv satul Greci, se instituie şi obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere gura şi nasul, în spaţiile publice în aer liber, cu excepţia copiilor care nu au împlinit vârsta de 5 ani, inclusiv de către persoanele care intră/ ies din zona carantinată, precum şi interzicerea adunărilor publice/ private în zona carantinată. În zona de carantină, autorităţile administraţiei publice locale din comuna Schitu vor lua următoarele măsuri: * asigurarea dezinfecţiei focarelor de infecţie din zona de carantină prin intermediul unei firme specializate autorizate, sub îndrumarea Direcţiei de Sănătate Publică Olt; * colectarea deşeurilor şi procedurile aplicabile pentru asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice (apă curentă, electricitate etc.); * distribuirea sacilor menajeri şi pubelelor pentru locaţiile în care au fost identificate persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, deşeurile rezultate urmând a fi colectate şi eliminate de către o firmă specializată autorizată; * asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susţinători sau fără posibilităţi de asigurare a subzistenţei; * asigurarea continuităţii aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al populaţiei prin unitatea farmaceutică specifică în analiza de risc; * punerea la dispoziţia persoanelor carantinate a informaţiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală ce trebuie respectate, în contextul epidemiologic existent. Consiliul Judeţean Olt, primarul şi Consiliul Local al Comunei Schitu vor asigura funcţionarea serviciilor de protecţie şi asistenţă socială, funcţionarea corespunzătoare a serviciilor de utilităţi publice, precum şi aprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără susţinători sau altă formă de ajutor şi care nu se pot deplasa de la locuinţă/gospodărie. Referitor la persoanele din diferite categorii de risc (femei gravide, persoane dializate, pacienţi oncologici etc.), Direcţia de Sănătate Publică Olt urmează să stabilească măsuri pentru medicii de familie în vederea monitorizării acestora. În cazul în care, pe durata celor 14 zile pentru care s-a instituit măsura carantinării satului Greci, vor apărea situaţii speciale, Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Olt va analiza aceste situaţii şi va stabili măsuri suplimentare, cu aprobarea prefectului. Instituţia Prefectului judeţului Olt solicită cetăţenilor judeţului precauţie, evitarea creării de aglomeraţii şi a deplasărilor inutile, igienizarea/dezinfectarea frecventă a mâinilor, purtarea mijloacelor de protecţie individuală, măsuri necesare pentru a proteja sănătate tuturor. Cetăţenii pot sesiza cazurile de încălcare a normelor de protecţie sanitară la linia telefonică TelVerde 0800 800 165.