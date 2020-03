Coronavirus scoate din sertare legea depusa in 2019 de deputatul Marian Cucsa care prevede acordarea de zile libere pentru parinti in situatia inchiderii scolil

Legea depusa in parlament din 2019 de catre deputatul Marian Cucsa, a devenit singurul proiect viabil pentru a veni in sprijinul parintilor care de maine nu au cu cine sa-si lase copiii dupa inchiderea scolilor.

Legea prevede ca unul dintre parinti sa primeasca liber, pentru a sta acasa cu copiii, daca acestia au varsta de pana la 12 ani, pe intreaga perioada in care scolile sunt inchise.

Marian Cucsa: “Am initiat acest proiect in 2019 la solicitarea unui grup de parinti din Timis care

s-au lovit de problema aceasta cu inchiderea scolilor ca urmare a unor caderi masive de zapada in Timis. E o lege care vine realmente in sprijinul parintilor si am dus lupte grele pentru a ajunge la votul final din Camera Deputatilor.

Ma bucur sa vad ca sunt interesate si alte partide sa trecem legea de urgenta pentru ca e singura solutie viabila care vine in sprijinul parintilor. Aceasta lege vine si in sprijinul anagajatorilor pentru ca am propus sa isi deduca costurile din plata impozitelor catre stat.

Sper ca joi sa fie votata si promulgata de presedinte.”

Astazi, deputatul Marian Cucsa a adaugat un amendament pentru a fi lamurita si problema finantarii. A venit cu o solutie care nu va mai impovara companiile. Anume: banii aferenti zilelor nelucrate sa fie dedusi din impozite. Guveenul are termen pana joi sa gaseasca o sursa de finantare. Joi, 12 martie a.c., este si ziua in care legea va intra la vot final.

Legea initiata de Marian Cucsa pentru zilele libere pentru parinti va fi votata joi si astfel Inchiderea scolilor nu va mai fi o povara pentru parinti, daca legea intra de indata in vigoare.