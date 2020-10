Coronavirus: Slovacia inaspreste restrictiile si continua testarea in masa a populatiei. Cehia a depasit 15.000 de cazuri pe zi

Noile restrictii inasprite asupra vietii publice au intrat in vigoare sambata in Slovacia in contextul in care tara continua pentru a doua zi testarea in masa, in timp ce Republica Ceha a inregistrat in premiera peste 15.000 de noi cazuri de coronavirus in 24 de ore pentru prima data, pe fondul inmultirii infectarilor, relateaza DPA.