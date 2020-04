Coronavirus: Spania depaseste Italia la numarul de cazuri (date oficiale ECDC)

Spania a depăşit luni Italia la numărul de cazuri de contaminare cu coronavirus confirmate, arată datele Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) consultate de dpa. Totalul de infectări a ajuns în Spania la 130.759, cu aproximativ 1800 mai multe decât în Italia. Schimbarea în statisticile epidemiei de COVID-19 a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute: Spania a trecut pe primul loc în Europa şi pe al doilea în lume, după Statele Unite. Italia rămâne însă ţara cu cele mai multe decese provocate de coronavirus pe plan mondial: 15.889; dintre ţările europene, urmează Spania cu 13.055, Franţa cu 8078 şi Regatul Unit cu 4934, conform ECDC. Deşi este pe locul al treilea în Europa ca număr de infecţii confirmate, Germania are un bilanţ mai puţin grav al deceselor - 1434. Universitatea americană Johns Hopkins estimează că numărul de infectări în Germania a depăşit 100.000. În Spania are însă loc şi o evoluţie încurajatoare: numărul de cazuri noi continuă să scadă, a informat luni ministerul sănătăţii de la Madrid. În ultimele 24 de ore, s-au înregistrat sub 4300 de infectări, cel mai mic total zilnic din 22 martie; ca urmare, datele naţionale au ajuns la un total general de aproximativ 135.000 de cazuri de la începutul epidemiei. Bilanţul de luni, de 637 de morţi, este cel mai redus din 24 martie. Consolidarea rezultatelor relativ mai bune se constată 'practic în toate regiunile' din Spania, a declarat purtătoarea de cuvânt a Departamentului pentru Urgenţe Sanitare (CCAES), Maria Jose Sierra. Rata de creştere a numărului de infectări este acum în jur de 3%, în scădere de la 5% cu o zi în urmă, a precizat ea. Este cea mai redusă rată de la începutul crizei în Spania, când se înregistrau creşteri zilnice de până la 22%. Ca urmare, a scăzut presiunea asupra spitalelor şi a unităţilor de terapie intensivă, a arătat Sierra. În ultimele 24 de ore au fost externaţi 2300 de pacienţi vindecaţi; totalul cazurilor încheiate prin recuperarea bolnavilor a ajuns la peste 40.000. Spania rămâne totuşi una din ţările cele mai afectate de epidemie. Sâmbătă, premierul Pedro Sanchez a decis prelungirea stării de urgenţă, inclusiv a restricţiilor de circulaţie, până în 26 aprilie. Parlamentul urmează să voteze măsura joi. În Europa, primele cazuri de contaminare cu coronavirus au fost raportate în Franţa şi Germania, la sfârşitul lui ianuarie, reaminteşte dpa. După o lună, numărul de bolnavi a început să crească rapid în Italia, iar de la jumătatea lui martie, o accelerare similară a epidemiei a început şi în Spania. AGERPRES/(AS - autor: Marius Hosu, editor: Tudor Martalogu, editor online: Irina Giurgiu)