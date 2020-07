Coronavirus/spionaj: Ambasadorul rus la Londra dezminte implicarea Moscovei

Ambasadorul Rusiei în Regatul Unit a respins, într-un interviu care va fi difuzat duminică, implicarea Moscovei în atacuri ale hackerilor vizând sustragerea cercetărilor despre crearea unui vaccin împotriva noului coronavirus, notează AFP. Aceste acuzaţii, formulate de Londra, Ottawa şi Washington în această săptămână şi referindu-se la o implicare "aproape sigură" a serviciilor secrete ruse, "nu au nicun sens", a afirmat Andrei Kelin în emisiunea politică duminicală de la BBC, The Andrew Marr Show. "Nu cred deloc în această poveste, nu are niciun sens", a subliniat el, precizând că a auzit pentru prima dată vorbindu-se despre aceşti hackeri ruşi prin intermediul presei britanice. Este imposibil să atribui acte de piraterie cibernetică unei ţări anume, a mai spus el. Potrivit organismului guvernamental britanic însărcinat cu securitatea cibernetică, un grup de hackeri ruşi a atacat organizaţii britanice, americane şi canadiene pentru a le sustrage cercetările despre crearea unui vaccin împotriva noului coronavirus. Andrei Kelin a mai dezminţit afirmaţiile guvernului britanic potrivit cărora "actori ruşi" au căutat să perturbe alegerile parlamentare de la 12 decembrie făcând să circule în timpul campaniei documente privind un posibil acord comercial între Londra şi Washington după Brexit. Dincolo de aceste două "pietre de încercare", Rusia este "dispusă să întoarcă foaia" recentelor tensiuni diplomatice cu Londra şi "să facă afaceri" cu Regatul Unit, a mai spus ambasadorul rus la BBC. Relaţiile dintre Londra şi Moscova se află la cel mai scăzut nivel după otrăvirea pe teritoriul britanic a fostului spion rus Serghei Skripal, în oraşul Salisbury (sud-vest). Rusia a dezminţit orice implicare, dar afacerea a dus la un val de expulzări reciproce de diplomaţi între Londra şi aliaţii săi şi Moscova. Cele două ţări au reluat abia în februarie 2019 dialogul întrerupt cu 11 luni mai devreme.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Russian Embassy, UK/Twitter.com