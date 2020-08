Coronavirus/Spitalul ROL 2 de la 'Ana Aslan' - redeschis pentru internari; Comandantul unitatii: S-au efectuat lucrari de refacere

Spitalul ROL 2, ridicat de Ministerul Apărării Naţionale (MApN) în curtea Institutului "Ana Aslan" din Capitală, a fost redeschis, duminică, pentru internări în contextul pandemiei de coronavirus. Colonel medic doctor Simona Ionescu, comandantul Spitalului ROL 2 de la ''Ana Aslan'', a explicat că, recent, corturile din acest spaţiu au fost înlocuite cu containere medicale. "S-au efectuat ample lucrări de refacere a structurii solului şi a canalizării. Toate aceste lucrări au presupus un efort imens din partea militarilor şi personalului contractual civil din Ministerul Apărării, din mai multe direcţii ale Ministerului Apărării", a afirmat aceasta, într-o conferinţă de presă. În acest context, ea a făcut şi un apel la populaţie să respecte măsurile impuse de autorităţi în contextul pandemiei de COVID-19. "Aş încheia rugându-vă să respectaţi măsurile cerute de autorităţile sanitare. Portul măştii este foarte important, poate cea mai importantă măsură în momentul de faţă - purtarea măştii, spălatul pe mâini, menţinerea distanţei fizice între noi. Nu este deloc uşor, unii dintre noi am obosit respectând aceste măsuri, dar este singura cale să limităm extinderea infecţiei", a subliniat Simona Ionescu. Potrivit reprezentanţilor Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila", Ministerul Apărării Naţionale a finalizat sâmbătă lucrările de modernizare şi extindere a capacităţii de tratament la Spitalul Militar ROL 2 instalat în incinta Institutului "Ana Aslan". În noua configuraţie, prin reproiectarea circuitelor şi executarea unor ample lucrări de reamenajare a amplasamentului şi refacere a infrastructurii de utilităţi, vor fi asigurate în total 167 de paturi, distribuite astfel: 23 de paturi ATI, pentru pacienţii aflaţi în stare gravă sau critică; 56 de paturi pentru pacienţii cu forme medii şi uşoare de boală, în urma infectării cu SARS-CoV-2, în spaţii noi, create prin amplasarea a 30 de containere medicale de cazare şi 16 containere sanitare dotate cu duşuri şi toalete; 64 de paturi, de asemenea pentru pacienţii cu forme medii şi uşoare, amenajate în corturi, în condiţii superioare de cazare faţă de organizarea anterioară; o zonă-tampon cu o capacitate maximă de 24 de paturi, pentru izolarea pacienţilor aflaţi în aşteptarea rezultatelor testelor COVID-19. Lucrările au fost executate în perioada 24 iulie - 1 august, sub coordonarea Statului Major al Apărării, de specialişti ai Statului Major al Forţelor Terestre, Direcţiei Medicale, Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" şi Direcţiei Domenii şi Infrastructuri. În ceea ce priveşte Sistemele medicale modulare de izolare şi tratament (SMMIT) din subordinea Direcţiei Medicale, situaţia la zi se prezintă astfel: La SMMIT Timişoara, aflat în coordonarea Spitalului Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Victor Popescu" din localitate, se află internaţi 39 pacienţi, 16 persoane fiind declarate vindecate şi externate de la punerea în funcţiune a acestei facilităţi medicale în data de 21 iulie; SMMIT Constanţa este, de asemenea, operaţional, fiind în măsură să primească în orice moment pacienţi, la solicitarea autorităţilor competente. AGERPRES/(A, AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Georgiana Tănăsescu)