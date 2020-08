Coronavirus: Statele Unite au inregistrat 61.270 de cazuri si 1.181 de decese in 24 de ore

Statele Unite au înregistrat mai mult de 60.000 de cazuri noi de coronavirus pentru a cincea zi consecutiv sâmbătă, potrivit unui bilanţ al Universităţii Johns Hopkins preluat de EFE şi AFP. Ţara înregistrat 61.270 de cazuri suplimentare de COVID-19 şi 1.181 de decese în ultimele 24 de ore, potrivit instituţiei cu sediul în Baltimore (Maryland). Bilanţul a fost comunicat sâmbătă la ora locală 20:00 (duminică 00:00 GMT), scrie EFE. În total de la începutul pandemiei în Statele Unite au fost raportate peste 4,6 milioane de infectări şi 154.319 decese, fiind cea mai afectată ţară din lume. În ciuda faptului că New York nu mai este statul cu cel mai mare număr de infecţii, înregistrează totuşi cele mai multe decese - 32.694, mai mult decât în Franţa sau Spania. Numai în New York City au murit 23.536 de persoane. New York este urmat la numărul de decese de statul vecin New Jersey cu 15.830, California cu 9.233 şi Massachusetts cu 8.609 (fără variaţie faţă de ziua precedentă). Alte state cu un număr mare de decese sunt Illinois cu 7.700, Pennsylvania cu 7.219, Florida cu 7.022 (cu 179 mai multe decese decât vineri), Texas cu 6.779 (151 decese în plus) sau Michigan cu 6.457. În ceea ce priveşte infectările, California adaugă 506.592 de cazuri (cu 13.196 mai multe), urmată de Florida cu 480.028 (9.642 de cazuri suplimentare), Texas cu 444.738 (9.036 mai multe) şi New York cu 415.767. Bilanţul provizoriu al deceselor - 154.319 - a depăşit deja cel mai scăzut nivel al estimărilor iniţiale ale Casei Albe, care prevedea între 100.000 şi 240.000 de decese din cauza pandemiei. Preşedintele SUA, Donald Trump, a scăzut aceste estimări exprimându-şi încrederea că numărul final ar fi mai degrabă cuprins între 50.000 şi 60.000 de decese, deşi ulterior a prezis până la 110.000 de decese, număr care a fost de asemenea depăşit. The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) al Universităţii din Washington, pe ale cărui modele de prezicere a evoluţiei pandemiei se bazează adesea Casa Albă, prognozează că la data alegerilor prezidenţiale din 3 noiembrie Statele Unite vor fi depăşit 230.000 de morţi, scrie EFE.AGERPRES/(AS - editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea)