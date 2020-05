Coronavirus: SUA intorc favoarea Moscovei anuntand donarea a 200 de aparate de ventilatiei Rusiei

Statele Unite au anunţat miercuri donarea a 200 de aparate de ventilaţie pentru a ajuta Rusia să combată epidemia COVID-19, la câteva săptămâni după ce Moscova a trimis echipamente similare la New York, informează AFP. Secretarul de stat american Mike Pompeo a anunţat iniţiativa publicând pe Twitter o fotografie a unui avion militar de marfă cu un drapel american şi cutii cu logo-ul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). "Statele Unite donează poporului rus 200 de aparate de ventilaţie fabricate în SUA pentru a ajuta la combaterea COVID-19", a scris şeful diplomaţiei americane. "Am furnizat peste 15.000 de aparate de ventilaţie în peste 60 de ţări şi continuăm să fim un lider mondial în lupta împotriva acestei pandemii", a remarcat Pompeo. Departamentul de Stat nu a precizat când va fi livrată marfa către Rusia, ţară care a înregistrat o creştere accentuată a contaminării cu noul coronavirus. Imaginea publicată aminteşte de fotografiile publicate de Rusia cu privire la o livrare de măşti şi aparate de ventilaţie care au ajuns pe 1 aprilie la New York, la acel moment principalul focar al epidemiei din SUA. Un gest pe care preşedintele Donald Trump l-a descris drept "foarte drăguţ". Oficialii americani se temeau de o penurie de aparate de ventilaţie la începutul epidemiei în SUA, dar după ce s-a intensificat producţia, preşedintele Trump s-a adresat mai multor ţări, propunându-le să le cumpere. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editori online: Alexandru Cojocaru, Adrian Dădârlat) Sursa foto: Secretary Pompeo / Twitter