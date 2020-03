Coronavirus: SUA vor emite in curand recomandari pentru patru state (Pence)

Vicepreşedintele SUA, Mike Pence, a anunţat marţi că autorităţile federale vor emite recomandări în următoarele 24 de ore vizând oprirea răspândirii coronavirusului în cele patru state cel mai puternic afectate de epidemie, relatează Reuters preluat de agerpres.

''În următoarele 24 de ore, vom lucra nu numai cu statul Washington, dar şi cu California, New York şi Florida şi vom dezvălui recomandările noastre - recomandările CDC'', a declarat Mike Pence jurnaliştilor la Casa Albă, referindu-se la Centrele pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC).Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a anunţat marţi că a luat o măsură inedită de a desfăşura soldaţi ai Gărzii Naţionale americane în New Rochelle, suburbie de nord a New York-ului, epicentrul epidemiei de coronavirus în acest stat.Andrew Cuomo a explicat că soldaţi ai Gărzii naţionale vor fi trimişi într-o ''zonă de izolare'' pe o rază de 1,6 km din acest oraş cu 80.000 de locuitori. Soldaţii se vor ocupa de ''aprovizionarea locuitorilor şi curăţarea şcolilor'', a spus el în cadrul unei conferinţe de presă.Conform cifrelor postate marţi pe Twitter de guvernatorul Cuomo, în comitatul Westchester, din care face parte New Rochelle, sunt 108 cazuri confirmate de coronavirus, dintr-un total de 173 înregistrate în statul New York.