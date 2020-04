Coronavirus: Summit UE prin videoconferinta pe 23 aprilie, dedicat relansarii economice

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a convocat vineri un summit european prin videoconferinţă pe 23 aprilie, consacrat relansării economice a Uniunii Europene, afectată din plin de pandemia de coronavirus, informează AFP, DPA şi Reuters. "A venit timpul să punem bazele unei redresări economice robuste", a afirmat el într-un comunicat, a doua zi după un acord al miniştrilor europeni privind un răspuns comun la criză, pe care l-a calificat drept "un progres semnificativ". I will call a videoconference with #EUCO members on April 23, 2020. With @vonderleyen working on Roadmap & Action Plan to ensure the well-being of Europeans and bring #EU back to growth based on a green and digital strategy.Statement ????https://t.co/JnfWQTAWjl— Charles Michel (@eucopresident) April 10, 2020 "Acest plan trebuie să ne relanseze economiile promovând în acelaşi timp convergenţa în UE. Bugetul UE va trebui să joace un rol semnificativ aici", a mai afirmat Michel într-un comunicat difuzat pe Twitter. Liderii UE vor trebui să exploreze "înfiinţarea unui Fond de relansare temporar pentru a asigura o redresare economică robustă în toate statele membre", se menţionează în comunicat. Charles Michel susţine că lucrează cu Comisia Europeană la o "foaie de parcurs şi un plan de acţiune pentru a asigura bunăstarea tuturor europenilor şi pentru a aduce înapoi UE pe calea unei creşteri puternice, sustenabile şi incluzive bazate pe o strategie verde şi digitală". Pachetul convenit de miniştrii de finanţe aduce răspunsul fiscal al UE la pandemia de COVID-19 la 3.200 de miliarde de euro, cel mai mare din lume, pe lângă măsurile pe care statele membre le iau deja la nivel naţional. AGERPRES/(AS - autor: Florin Ştefan, editor: Mariana Ionescu, editor online: Gabriela Badea)