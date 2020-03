Coronavirus - Timișoara iși inchide teatrele și opera

Teatrul Naţional Timişoara a anunţat că îşi reprogramează spectacolele în perioada 10-22 martie, în timp ce Teatrul pentru copii şi tineret ”Merlin” a anunţat că anulează toate spectacolele, pe termen nedefinit. Şi Teatrul Maghar de Stat "Csiky Gergely” îşi va suspenda activitatea în perioada 11-22 martie. De asemenea, Opera Naţională Română din Timişoara a luat aceleaşi măsuri, pentru a preveni infecţia cu coronavirus potrivit news.ro.

"Dat fiind gradul mare de contaminare, Teatrul Naţional din Timişoara va lua măsurile necesare pentru a feri de riscul îmbolnăvirii cu coronavirus pe toţi cei care fac spectacolul de teatru să existe: artişti, spectatori, tehnicieni de scenă etc. Aşadar, toate reprezentaţiile stabilite pentru perioada 10 martie – 22 martie 2020 în cele 3 săli de spectacole ale teatrului vor fi reprogramate”, anunţă Teatrul Naţional Timişoara într-un comunicat de presă de marţi.

Potrivit sursei citate, este vorba de spectacolele: ”Şi caii se împuşcă, nu-i aşa?” (10.03); ”Prin oglindă” (11.03); ”O scrisoare pierdută” (12.03); ”M-am hotărât să devin prost” (15.03, 20.03); ”Disney: Beauty and the Beast” (17.03); ”Rambuku” (19.03); ”Hamlet” (21.03); ”Pe unde umblă copilu´ ăsta?” (22.03).

"De îndată ce nu vor mai exista riscuri, Teatrul Naţional îşi va relua activitatea, iar publicul va fi informat pe toate căile de comunicare cu privire la noua configuraţie a programului de spectacole. Biletele deja achiziţionate pot fi schimbate pentru reprezentaţiile viitoare sau pot fi returnate la Agenţiile Teatrului Naţional (Agenţia „Mărăşeşti”, str. Mărăşeşti nr. 2 şi Agenţia „Sala 2”, Parcul Civic), de marţi până duminică, între orele 11-19”, se mai arată în comunicat.

Şi Teatrul pentru copii şi tineret ”Merlin” din Timişoara a anunţat că a luat măsuri pentru prevenirea infecţiilor cu coronavirus, astfel că a anulat toate spectacolele pe o perioadă nedeterminată.

"Deşi sala noastră are o capacitate sub 200 de locuri şi nu se impune restricţia Direcţiei de Sănăte Publică pentru desfăşurarea evenimentelor la sediu, totuşi, am hotărât anularea spectacolelor programate, până la o dată pe care o vom anunţa ulterior. În momentul în care situaţia se va stabiliza, vom reveni cu detalii, dar pentru siguranţa copiilor, a tuturor spectatorilor noştri, precum şi a colaboratorilor teatrului, primează şi pentru noi acţiunea de prevenţie. În prezent, ne pregătim pentru următoarea premieră care, cu siguranţă, îi va încânta pe copii, aşadar, se lucrează la scenă şi în ateliere”, se arată într-un comunicat al Teatrului ”Merlin” din Timişoara.

Pentru cei care au achiziţionat deja bilete, contravaloarea acestora va fi returnată.

Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely” a anunţat, de asemenea, marţi, că va anula toate spectacolele programate în perioada 11-22 martie, urmând ca acestea să fie reprogramate în lunile următoare.

Spectacolul ”La comun”, în regia lui Radu Nica, se joacă marţi, de la ora 19.00, în Sala Mare a Teatrului, cu traducere în limba română, dar se anulează spectacolele "Pete albe” (15 martie, intrare liberă), "Swan Lake Revisited – Lacul lebedelor revăzut” (17 martie) şi "Ultima mutare” (22 martie).

Biletele achiziţionate pentru "Swan Lake Revisited” şi „Ultima mutare” rămân valabile pentru următoarea reprezentaţie.

Spectatorii care doresc returnarea contravalorii biletelor o pot obţine până în 17 martie la Casa de bilete, care va funcţiona cu program normal – de luni până vineri între 10-13 şi 16-19. Informaţii se pot obţine la 0356450606, 0752 111803 sau ticket@tm-t.ro. Cei care au luat bilete online pe platforma www.biletmaster.ro îşi vor recupera banii în cont.

Şi Opera Naţională Română din Timişoara îşi suspendă spectacolele în perioada 10 - 22 martie. Este vorba de spectacolele ”Văduva Veselă”, ”Scripcarul pe acoperiş”, ”Disney: Frumoasa şi Bestia” şi ”Silvia”.

Spectatorii care au achiziţionat bilete de intrare la spectacolele amintite pot să le returneze la Agenţia de bilete a Operei (str. Mărăşeşti nr. 2, Timişoara, telefon informaţii: 0256201286, email: bileteoperatimisoara@yahoo.com, orar: duminică-vineri: 11.00-19.00).