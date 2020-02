Coronavirus. Un barbat testat pozitiv in Rimini dupa ce s-a intors din Romania

Un barbat in varsta de 71 de ani se numara intre noile cazuri confirmate in regiunea italiana Emilia-Romagna. Potrivit presei din peninsula, el revenise de cateva zile din Romania. MAE a transmis ca Ambasada Romaniei la Roma intreprinde masuri pentru a afla informatii suplimentare in cazul barbatului.

”Cu privire la informatiile vehiculate in mass-media referitoare la confirmarea unui caz de infectie cu COVID-19 in Italia, Rimini, MAE, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Roma, a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale pentru obtinerea unor informatii suplimentare, inclusiv cetatenia pacientului si cu privire la eventuala sedere a acestuia pe teritoriul Romaniei”, a transmis, marti, Grupul de Comunicare Strategica, format din reprezentantii mai multor institutii.

Sursa citata a precizat ca, in baza informatiilor obtinute, vor fi intreprinse masurile necesare pe teritoriul Romaniei.

Barbatul, domiciliat in Cattolica, prezenta simptome de gripa si a mers la spitalul din localitate.

De acolo a fost transferat la spitalul de boli infectioase din Rimini, unde a fost confirmata infectarea cu coronavirus si unde este internat acum.

In regiunea Emilia-Romagna au fost confirmate, pana in prezent, 23 de cazuri de infectare: 17, in Piacenza, 4, in Parma, 1, in Rimini si 1, in Modena.

In intreaga Italie sunt confirmate peste 220 de cazuri.

Pana pe 25 februarie, au fost inregistrate 2.698 de decese si peste 80.000 de cazuri de infectare. Gripa provocata de coronavirus este foarte contagioasa, insa rata mortalitatii este de 0,7%, in afara orasului Wuhan (epicentrul epidemiei), si de 2-4% in Wuhan.

Covid-19 s-a raspandit, in aproximativ doua luni, in 35 de tari.

