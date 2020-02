Coronavirus - Zece decese si 322 de cazuri de infectare in Italia. Spania are 5 cazuri confirmate

Zece decese si 322 de cazuri de infectare reprezinta cel mai recent bilant facut de autoritatile italiene cu privire la epidemia Covid-19. Marti seara, spaniolii au confirmat al cincilea caz de imbolnavire detectat pe teritoriul tarii.

Coronavirusul originar in Wuhan (China) afecteaza, in total, in prezent, cinci persoane din Spania, dintre care una din Barcelona. Un alt caz confirmat marti este al sotiei medicului italian detectat pozitiv in Tenerife.

Toate cele trei cazuri sunt "importate" din Italia, tara europeana cea mai afectata de epidemie. Aici au fost confirmate 10 decese si 322 de cazuri de imbolnavire.

Coronavirusul s-a extins din nordul peninsulei Italice pana in Toscana si Sicilia. Autoritatile au luat masuri de preventie, au decis izolarea a peste 50.000 de persoane din 11 localitati din Lombardia si Veneto. Scolile raman inchise saptamana aceasta, la fel si muzeele si au fost anulate toate evenimentele publice.

Din total, 240 de cazuri sunt raportate in regiunea Lombardia.

Al zecelea deces inregistrat a fost al unui barbat in varsta de peste 80 de ani, a informat marti seara Angelo Borrelli, seful Departamentului de Protectie Civila.

In China, numarul deceselor a ajuns la 2.663.

Pana pe 25 februarie, au fost inregistrate peste 88.000 de cazuri de infectare. Gripa provocata de coronavirus este foarte contagioasa, insa rata mortalitatii este de 0,7%, in afara orasului Wuhan (epicentrul epidemiei), si de 2-4% in Wuhan.

Covid-19 s-a raspandit, in aproximativ doua luni, in 35 de tari. Din Europa, Italia este cea mai afectata tara, cu peste 340 de cazuri confirmate.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.