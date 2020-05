Coronavirusul a declanșat 'goana dupa aur' in SUA

În ultimele luni, cantităţi mari de lingouri de aur au ajuns la New York, în ceea ce a fost unul din cele mai mari transferuri fizice de metal preţios efectuate vreodată, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

"Livrările spre New York sunt fără precedent", spune Allan Finn, director la firma de logistică şi servicii de securitate Malca-Amit. Echipele de la New York ale firmei au lucrat 24 din 24 pentru a face faţă cererii, în contextul carantinei, întreruperii zborurilor şi distanţei sociale.

Începând de la finele lunii martie, o cantitate de aproximativ 550 de tone de aur, în valoare de 30 de miliarde de dolari la preţurile actuale şi echivalentul întregii producţii realizate de minele de aur în aceeaşi perioadă, a ajuns în depozitele bursei Comex din New York, iar sute de tone din această cantitate au fost importate.

Chiar dacă pe pieţele financiare aur în valoare de zeci de miliarde de dolari trece zilnic de la un proprietar la altul, când vine vorba de transferurile fizice de metal preţios, o cantitate mult mai mică se mişcă între seifurile de la Londra, Zurich şi New York.

Însă această situaţie a început să se schimbe după ce criza Covid-19 a perturbat lanţul de aprovizionare cu aur. Atunci când avioanele au fost blocate la sol şi rafinăriile de aur din Elveţia s-au închis la finele lunii martie, traderii erau îngrijoraţi că nu vor putea să aducă aur la timp la New York în contrapartidă pentru contractele futures. Această situaţie a dus la creşterea cotaţiilor futures la aur, care în mod normal evoluează în paralel cu preţurile spot pe piaţa din Londra, până la o primă de 70 de dolari pentru o uncie faţă de preţurile spot.

Această situaţie a creat o oportunitate pentru traderii inventivi, să cumpere aur din alte părţi ale lumii la preţuri spot pe care apoi să îl vândă sub formă de contracte futures, beneficiind de prima de preţ creată de aducerea metalul preţios la New York.

Potrivit datelor oficiale, exporturile de aur ale Elveţiei spre SUA au explodat, ajungând la 111,7 tone în aprilie, cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată. Chiar şi rafinăriile de aur din Australia şi-au majorat producţia de lingouri pe care să le livreze la New York.

Pentru directorul Brink's Ltd., Mark Woolley, creşterea cererii pentru livrarea de aur în New York a fost una fără precedent în ultimii 20 de ani pe piaţă. "Cantitatea de aur pe care am mutat-o cu succes la New York este destul de importantă. Este probabil apropiată de cantitatea de metal care a fost extrasă din mine în această perioadă", a spus Mark Woolley la un webinar găzduit de London Bullion Market Association.

Toată această cantitate de aur care a trebuit să fie transportată la New York a fost o veste bună, dar şi o provocare, pentru companiile de logistică. Nu numai că avioanele de pasageri, cu care este transportat în mod normal aurul, au fost blocate la sol dar chiar şi oraşul New York, unde sunt amplasate multe din depozitele Comex, a fost unul din zonele cele mai afectate de coronavirus.

Pentru a face faţă cererii, firma Loomis International U.K. a deschis noi seifuri iar Malca-Amita a analizat posibilitatea de a utiliza aeroporturile din Boston şi Philadelphia, dar până la urmă nu a mai avut nevoie de ele.

Această perioadă favorabilă pentru cei care transportă metale preţioase ar mai putea dura o vreme. Cantităţile mari livrate până acum au făcut cotaţiile futures cu livrare în luna iunie să coboare sub preţurile spot la bursa Comex, însă contractele futures cu livrare la o dată ulterioară conferă în continuare o primă faţă de preţurile spot. În plus, odată cu creşterea interesului investitorilor pentru alte metale preţioase, a crescut şi prima dintre cotaţiile futures şi preţurile spot la argint şi platină.