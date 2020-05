Coronavirusul, in regres in Italia si Franta: Numarul cazurilor de infectare si al deceselor este in scadere

Numarul deceselor provocate de noul tip de coronavirus continua sa scada in Italia, fiind inregistrate sub 200 in ultimele 24 de ore. Noile cazuri depistate sunt 1.083, aproape acelasi numar ca in 5 mai (1.075), cel mai mic din 10 martie. Un trend descendat similar este inregistrat si in Franta, unde presiunea pe serviciile de Terapie intensiva continua sa scada.