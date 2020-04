Coronavirusul nici macar nu s-a „incalzit”. Ce se va intampla in Romania la 1 mai!

Prof. dr. Alexandru Rafila avertizeaza ca impactul maxim al infectiei cu noul coronavirus va fi resimtit in jurul datei de 1 mai. „Pana acum am avut o crestere oarecum liniara, n-a fost o crestere abrupta, ati vazut ca numarul de cazuri inregistrate zilnic a variat intre 150 si 300 de cazuri, n-am avut mai mult de 300 de cazuri”.

Insa, sustine Rafila, „daca acest trend va continua, ne dorim sa fie asa pentru ca, daca vom avea o dublare a numarului de cazuri inregistrate zilnic, atunci o sa avem o problema cu asigurarea conditiilor de tratament. Deocamdata, nu se pune aceasta problema, nu sunt supraaglomerate sectiile de ATI”.

In opinia sa, „numarul maxim de cazuri noi, inregistrate zilnic, va fi undeva in jurul datei de 1 mai, intre 25 aprilie si 1 mai, pentru ca-n perioada sarbatorilor de Paste cu siguranta vor exista mai multe imbolnaviri din cauza contactelor sociale care se vor intensifica, in ciuda recomandarilor autoritatilor”.

Alexandru Rafila arata in ce mod pot fi protejate cadrele medicale de la imbolnavire: oferirea echipamentului de protectie (masca, viziera sau ochelari, manusi si un halat impermeabil) si programe serioase de prevenire a infectiilor in fiecare spital din tara. A doua masura revine, insa, managementului spitalului respectiv.

Referitor la testele care urmeaza a se face in Romania, Alexandru Rafila a subliniat ca spera sa fie o procedura rapida, care sa nu se intinda pe mai mult de o luna: „Sper ca-n decurs de 3-4 saptamani sa inceapa acest studiu. O sa aprecieze eficacitatea comparativa a unor tratamente care deja se regasesc in schemele terapeutice atat in Romania, cat si-n multe alte state”.

Prof. dr. Alexandru Rafila mai arata si ca exista posibilitatea infectarii in mai multe spitale din Romania: „Intotdeauna exista, nu trebuie exclusa posibilitatea asta”.

In finalul interventiei la Realitatea Plus, presedintele Societatii de Microbiologie a spus ca se asteapta ca pandemia sa evolueze in perioada urmatoare. Atentie, avertizeaza Rafila, cele mai multe cazuri „sunt in tari dezvoltate care au capacitatea sa gestioneze aceasta problema”.

