Coronvirusul a suferit mutații in Europa de la animale. Un stat nordic le eutanasiaza

Danemarca va eutanasia întregul efectiv de până la 17 milioane de nurci din crescătorii după ce o mutaţie a coronavirusului, identificată la aceste animale, s-a răspândit la oameni, prezentând un risc pentru eficacitatea oricărui posibil viitor vaccin, a anunţat premierul miercuri, informează Reuters. Autorităţile sanitare au identificat tulpini de virus la om şi la nurcă ce prezentau […]