Cosette Chichirau l-a UMILIT pe Dan Barna, fața in fața, la Digi 24: 'A fost o eroare strategica, noi trebuia sa ne batem pentru electoratul lui Klaus Iohannis'

Cosette Chichirău, deputat USR și fostă contracandidată a lui Dan Barna la conducerea partidului, contestă strategia folosită de aceasta în campanie și spune că de aceea a pierdut lupta politică pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Cosette Chichirău crede că Dan Barna ar fi trebuit să arate de ce e mai bun decât Klaus Iohannis, nu să o atace pe Viorica Dăncilă. Replica liderului USR nu s-a lăsat așteptată: nu putem ști dacă o astfel de strategie n-ar fi dus la un rezultat și mai prost, a spus el la digi24.ro.

„Aș vrea să spun că Dan a implementat strategia foarte bine și că USR a tras pentru Dan, și PLUS a tras pentru Dan, dar strategia a fost greșită”, a declarat Cosette Chichirău. „A fost o eroare strategică, noi trebuia să ne batem pentru acea treime de electorat care se suprapunea cu electoratul lui Klaus Iohannis și strategia a ales să nu facem asta. Cumva, noi ne-am bătut cu Dăncilă, nu cu Iohannis. Or, eu cred că Dan trebuia să intre în competiție cu Klaus Iohannis și să spună mult mai apăsat de ce e el mai bun. Și eu cred că avea argumente. Strategia a fost greșită, degeaba a implementat Dan exemplar această strategie - și a muncit foarte mult -, că nu a fost direcția bună. Problema nu este că Dan Barna nu a ajuns la suficienți oameni, este că nu i-a convins pe cei care îi cunoșteau deja, care erau electoratul nostru și atunci, în perspectivă, pe mine nu mă interesează neapărat cine conduce USR, mă interesează cine face strategiile, pentru că noi avem obligația să câștigăm primării mari”, a explicat deputata USR. Ea a spus că nu știe cine a luat deciziile, dar este o strategie greșită.

Întrebat cine a făcut strategia, Dan Barna, prezent în studiou, a declarat: „Este o strategie care îmi aparține, fără îndoială. Evident, sunt puncte de vedere, a fost o discuție în partid și în echipa de campanie dacă strategia este să-l atacăm și pe președintele Klaus Iohannis sau să mergem pe direcția de atac 'tur 2 fără PSD-Viorica Dăncilă'. Sondajele din primul moment până la final au arătat că există o suprapunere în foarte mare măsură între electoratul nostru și cel al lui Klaus Iohannis și de câte ori am mai avut câte o șarjă, să spunem, la adresa președintelui, reacțiile emoționale în propria bulă au fost foarte mari și atunci am mers într-adevăr pe această strategie de a lupta cu Viorica Dăncilă, în primul tur. Evident că neatingând obiectivul pe care mi l-am propus, e o discuție care devine deschisă dacă făcând altceva am fi obținut alt rezultat sau ar fi fost și mai jos decât cel obținut. Dar asta nu vom ști niciodată, de-asta discuția e deschisă”, a replicat Dan Barna.

„E o chestiune de comunicare politică de bază. Orice consultant politic îți spune să te diferențiezi politic de oponentul tău. Asta era o chestiune elementară de strategie, nu cred că intră în discuție dacă vom ști sau nu vom ști niciodată, era elementar. Nu să-l ataci, dar să spui cum ești tu mai bun”, a insistat Cosette Chichirău. La observația că reacția susținătorilor USR ar fi fost proastă, deputata USR a afirmat: „Exact! Normal că generezi emoție negativă, dar pe net câștigi. Tu antagonizai niște oameni, dar îi fidelizai pe alții. Eu, de exemplu, pot să spun că am aplicat tactica asta, pentru că e o chestie elementară, în campania mea internă cu Dan, unde USR-ul m-a penalizat, dar eu am câștigat net. Adică rezultatul meu ar fi fost mai prost, dacă eu duceam o campanie cu Dan Barna în intern cum a dus-o Dan cu Klaus Iohannis”, a argumentat Cosette Chichirău. „Bineînțeles că vor fi reacții negative și tu trebuie să fii puternic și să ți le asumi, să știi că așa se întâmplă”, a punctat ea.

„E o strategie asumată de echipa de campanie, asumată de mine, am implementat-o și mi-o asum în totalitate”, a spus Dan Barna. Întrebat ce înseamnă această asumare, el a explicat că e un principiu elementar în politică: „vina” pentru acest eșec îi aparține exclusiv candidatului, în timp ce succesul de la europarlamentare s-a spus că se datorează Alianței USR-PLUS.

„Dan, dar eu nu sunt de acord cu asta, eu nu te văd pe tine vinovat. Strategia tu n-ai făcut-o singur, sunt convinsă, au fost niște oameni acolo. Dacă n-au fost, asta e grav! Eu cred că au fost niște oameni acolo, lângă tine”, a intervenit Cosette Chichirău.

„În calitate de candidat, mi-am asumat și am internalizat această strategie, adică n-am făcut-o împotriva voinței mele, e o strategie pe care în continuare o consider că e cea ne-a adus acest rezultat și că o strategie în care l-am fi atacat pe președintele Klaus Iohannis ar fi fost o strategie care făcea mai prost. Dar asta va fi greu să putem măsura”, a replicat Dan Barna.

Cosette Chichirău a fost printre primii membri ai USR care au vorbit, luni, despre eșecul liderului lor la alegerile prezidențiale. Ea declarase că e foarte greu să spui că vrei să fii președinte când nu-ți asumi guvernarea.